ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Норри VS М.Раонич

28 октября 2019 г. Начало после 11:00

Court 1
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Кэмерон Норри - Милош Раонич

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэмерон Норри - Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
58
Последние матчи
Больше матчей
Милош Раонич
Милош
Раонич
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    98
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
32
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Гаэль Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя (видео)

ATP Чжухай
25/09/2019

«Я не особо хотел играть в теннис». Моресмо спасла карьеру Пуя и провела в полуфинал Аustralian Open

Australian Open
23/01/2019

Александр Зверев уступил Милошу Раоничу на Australian Open, взяв лишь два гейма за первые два сета

Australian Open
21/01/2019

Милош Раонич – палач Стэна Вавринки. Он выносит швейцарца на первой неделе второй мэйджор подряд

Australian Open
17/01/2019