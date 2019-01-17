ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Норри VS М.Раонич
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Кэмерон Норри - Милош Раонич
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэмерон Норри - Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг58
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Милош
Раонич
Раонич
Канада
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)98
- Возраст28
ATP рейтинг32
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