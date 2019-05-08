ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Чорич VS Ф.Вердаско

28 октября 2019 г. Начало после 11:00

Court Central
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Онлайн - Борна Чорич - Фернандо Вердаско

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Борна Чорич - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Борна Чорич
Борна
Чорич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей
Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
40
Последние матчи
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