ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Чорич VS Ф.Вердаско
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court Central
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Онлайн - Борна Чорич - Фернандо Вердаско
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Борна Чорич - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Борна
Чорич
Чорич
Хорватия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст22
ATP рейтинг24
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АТР Вена
Одиночный разряд
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✓
6
6
Б.Чорич
4
4
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Б.Чорич
4
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Первый раунд
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6
4
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Б.Чорич
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6
65
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Одиночный разряд
1/4 финала
А.Де Минаур
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6
4
6
Б.Чорич
2
6
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.У
3
3
Б.Чорич
✓
6
6
Больше матчей
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг40
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
3
6
6
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