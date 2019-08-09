ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Чилич VS Х.Хуркач

28 октября 2019 г. Начало после 11:00

Court Central
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Онлайн - Марин Чилич - Хуберт Хуркач

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марин Чилич - Хуберт Хуркач на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Марин Чилич
Марин
Чилич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    89
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Хуберт Хуркач
Хуберт
Хуркач
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
35
Последние матчи
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