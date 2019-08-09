ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Чилич VS Х.Хуркач
28 октября 2019 г. Начало после 11:00
Court Central
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Онлайн - Марин Чилич - Хуберт Хуркач
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марин Чилич - Хуберт Хуркач на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг23
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
М.Чилич
4
4
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Рублев
✓
7
6
М.Чилич
5
4
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Чилич
✓
6
4
77
Ж.Шарди
4
6
62
АТР Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич
✓
6
77
И.Карлович
1
65
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
Больше матчей
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг35
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
63
К.Хачанов
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Хуркач
5
6
65
С.Циципас
✓
7
3
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
77
6
Ч.Чжан
65
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
Больше матчей
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