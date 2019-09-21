ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Рублев VS Ж.Тсонга
28 октября 2019 г. Начало после 19:30
Court Central
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Андрей Рублев - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст22
ATP рейтинг22
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
7
77
А.Рублев
5
64
АТР Вена
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
4
2
А.Рублев
✓
6
6
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев
✓
6
63
78
А.Бублик
1
77
66
АТР Москва
Одиночный разряд
Финал
А.Рублев
✓
6
6
А.Маннарино
4
0
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Рублев
✓
7
6
М.Чилич
5
4
Больше матчей
Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг36
Последние матчи
АТР Вена
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
77
Ж.Тсонга
4
62
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
✓
6
7
Ж.Тсонга
4
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
3
4
Ж.Тсонга
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Финал
А.Бедене
77
64
3
Ж.Тсонга
✓
64
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Пуй
66
64
Ж.Тсонга
✓
78
77
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
20/10/2019
Андрей Рублев обыграл Маннарино в финале Кубка Кремля и взял второй титул в карьере
АТР Москва