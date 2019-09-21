Онлайн - Андрей Рублев - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Masters Париж - 28 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.