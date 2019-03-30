ATP Masters Париж
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Изнер
28 октября 2019 г.AccorHotels Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Джон Изнер - ...
ATP Masters Париж - 28 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 28 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг16
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
7
6
Д.Изнер
5
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй
5
3
Д.Изнер
✓
7
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
61
4
Д.Изнер
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Изнер
63
3
С.Циципас
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
31/03/2019
2 сета, в которых Федерер имел много поводов победно потрясти кулачком в воздухе
ATP Masters Майами