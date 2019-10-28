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Хачанов снова восьмой в рейтинге, Федерер обошел Медведева в гонке. Расклады ATP перед Парижем
«Мастерс» в Париже может многое поменять.
На сайте ATP появился новый рейтинг от 28 октября. Во второй половине топ-10 произошло несколько изменений.
Карен Хачанов вернулся с девятого места на восьмое, Маттео Берреттини впервые ворвался в топ-10, разменяв одиннадцатое место на десятое. Кэй Нисикори вылетел из топ-10 и теперь располагается сразу за ее пределами.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5740
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5495
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4335
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3830
8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2830
9 (11). Маттео Берреттини (Италия) – 2705
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575
…
22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606.
В чемпионской гонке Роджер Федерер снова обошел Даниила Медведева и стал третьим – швейцарец выиграл титул в Базеле, а российский теннисист пропустил турнир в Вене.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7945
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190
4 (3). Даниил Медведев (Россия) – 5695
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4935
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 3820
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 2855
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2660
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2530
10 (13). Гаэль Монфис (Франция) – 2350
...
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830...
21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1574.
- Сегодня, 28 октября, стартует «Мастерс» в Париже.
- Действующий чемпион турнира – Карен Хачанов.
Федерер выиграл 103-й титул в карьере