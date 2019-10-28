На сайте ATP появился новый рейтинг от 28 октября. Во второй половине топ-10 произошло несколько изменений.

Карен Хачанов вернулся с девятого места на восьмое, Маттео Берреттини впервые ворвался в топ-10, разменяв одиннадцатое место на десятое. Кэй Нисикори вылетел из топ-10 и теперь располагается сразу за ее пределами.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5740

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5495

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4335

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3830

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2830

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) – 2705

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575

…

22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606.

В чемпионской гонке Роджер Федерер снова обошел Даниила Медведева и стал третьим – швейцарец выиграл титул в Базеле, а российский теннисист пропустил турнир в Вене.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7945

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190

4 (3). Даниил Медведев (Россия) – 5695

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4935

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 3820

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 2855

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2660

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2530

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) – 2350

...

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830...

21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1574.

Сегодня, 28 октября, стартует «Мастерс» в Париже.

Действующий чемпион турнира – Карен Хачанов.

Федерер выиграл 103-й титул в карьере

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