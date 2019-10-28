Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выступил на пресс-конференции перед «Мастерсом» в Париже. Он рассказал, как на него повлияла известность, и обозначил цели на будущее.

«Все больше людей узнают меня в России, Европе и Нью-Йорке. В Нью-Йорке приходилось носить толстовку с капюшоном. Это потому что я так много работал – мне нужно с этим жить. Это неотъемлемая часть моих достижений, и я с этим справляюсь.

Единственное, что изменилось – это то, что раньше я выигрывал турниры раз в четыре месяца. Каждый раз, когда ты побеждаешь на «Мастерсе», тебя все поздравляют. А сейчас все смеются и говорят: «Мы больше не будем тебя поздравляь, иначе придется делать это каждую неделю, а это так утомительно». Конечно, они так шутят – в целом не изменилось ничего.

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Когда я был в рейтинге 15-м, я уже был неплох. Тогда мне хотелось попасть в топ-10, что никогда не было легко. Сейчас я хочу посмотреть, как высоко могу подняться. Могу стать и номером один. А если этого не произойдет, значит, я недостаточно силен. Я знаю: для того, чтобы быть высоко, нужно приложить значительные усилия. Я стараюсь изо всех сил. Я хочу работать изо всех сил, чтобы это никогда не заканчивалось.

Пока это работает, и я надеюсь, что все получится. Мои цели все те же – становиться лучше каждый день, на каждой тренировке, на каждом турнире, выигрывать титулы», – цитирует 23-летнего Медведева официальный сайт ATP.

Даниил начнет выступление в Париже со второго круга – его соперником будет либо Жереми Шарди, либо Сэм Куэрри.

На последних шести турнирах Медведев играл в финалах, три из которых выиграл (Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай).

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