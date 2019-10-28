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Федерер снялся с «Мастерса» в Париже

Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Минус один топ.

Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже.

Соответствующее заявление сделано в официальном твиттере соревнований. «Третий в посеве Роджер Федерер пропустит турнир», – говорится в сообщении.

  • Накануне 38-летний швейцарец взял титул на ATP-500 в Базеле – это его 103-й трофей в карьере.
  • Во втором круге Роджер должен был сыграть с победителем пары Николоз Басилашвили – Раду Албот. Кто заменит швейцарца в сетке пока неизвестно.
  • Победа в Базеле помогла ему обойти Даниила Медведева в чемпионской гонке и вернуться на третье место.

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