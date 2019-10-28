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Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Минус один топ.
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже.
Соответствующее заявление сделано в официальном твиттере соревнований. «Третий в посеве Роджер Федерер пропустит турнир», – говорится в сообщении.
- Накануне 38-летний швейцарец взял титул на ATP-500 в Базеле – это его 103-й трофей в карьере.
- Во втором круге Роджер должен был сыграть с победителем пары Николоз Басилашвили – Раду Албот. Кто заменит швейцарца в сетке пока неизвестно.
- Победа в Базеле помогла ему обойти Даниила Медведева в чемпионской гонке и вернуться на третье место.
Де Минаур подумал, что можно безнаказанно бросать вызов Федереру в Базеле – зря
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