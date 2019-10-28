На Eurosport 1 проходит трансляция матча первого круга «Мастерса» в Берси. Россиянин Андрей Рублев стартует в мужском одиночном разряде матчем против Жо-Вильфрида Тсонга из Франции. Игра началась в 21:30 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Рублев победил на Кубке Кремля – это его второй титул в карьере.

Андрей на 22-м месте в рейтинге ATP. Тсонга – на 35-м.

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