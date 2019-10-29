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Хачанов проиграл Штруффу, покинул «Мастерс» в Париже и не защитил титул
Жаль, но Карен выбыл уже во втором раунде.
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу во втором раунде турнира серии «Мастерс» в Париже – 6:7, 6:3, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Хачанов выполнил 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из двух. На счету Штруффа 17 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из трех.
- В прошлом году Хачанов стал победителем «Мастерса» в Париже.
- Ранее с парижского турнира снялся швейцарец Роджер Федерер.
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