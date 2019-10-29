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Смотри матч Медведева прямо сейчас на Eurosport 2!

Смотри матч Медведева прямо сейчас на Eurosport 2!
Eurosport

34 мин. назад

Даниил шагает за очередным финалом.

Во втором раунде турнира серии «Мастерс» в Париже россиянин Даниил Медведев встречается с французом Жереми Шарди.

Посмотреть матч можно на телеканале Eurosport 2, игра уже началась. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

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