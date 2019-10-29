Во втором раунде турнира серии «Мастерс» в Париже россиянин Даниил Медведев встречается с французом Жереми Шарди.

Посмотреть матч можно на телеканале Eurosport 2, игра уже началась. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android