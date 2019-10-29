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Медведев проиграл Шарди и покинул «Мастерс» в Париже

Медведев проиграл Шарди и покинул «Мастерс» в Париже
Eurosport

1 час назад

Седьмого финала подряд не будет.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Жереми Шарди в матче второго раунда турнира серии «Мастерс» в Париже – 6:4, 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 2 часа 7 минут. Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 15. На счету Шарди ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из пяти.

  • Ранее Медведев последовательно выходил в финалы шести турниров подряд (Вашингтон – проигрыш, Монреаль – проигрыш, Цинциннати – победа, US Open – проигрыш, Санкт-Петербург – победа, Шанхай – победа).
  • Кроме Медведева, «Мастерс» в Париже покинул другой представитель России Карен Хачанов, уступивший немцу Ян-Леннарду Штруффу.

Маррей набрал лучшую форму с 2016-го. Тогда он взял 5 титулов подряд и затмил Джоковича

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