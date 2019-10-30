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«Шарди сверг царя». L'Equipe пошутил над поражением Медведева
Грустная самоирония.
Французский журнал L'Equipe подшутил над поражением четвертой ракетки мира Даниила Медведева от француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже.
«Шарди сверг царя», – говорится в твиттере издания.
- Перед стартом турнира один из номеров L'Equipe вышел с изображением Медведева на обложке и словами «Царь родился».
- Шарди победил в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4.
- Это первое поражение 23-летнего российского теннисиста после финала US Open, где он уступил Рафаэлю Надалю. Даниил прервал серию из 6 выходов в финалы подряд.
Медведев реализовал один брейк-пойнт из 15 и прервал серию из шести финалов подряд
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