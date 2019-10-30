Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже.

«На корте я не думал о победной серии – просто боялся проиграть. Ненавижу проигрывать. Но иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Я уступил, но расцениваю это как опыт. Жереми играл очень хорошо – жаль, что я не смог победить. Разница в том, что он использовал свои возможности, а я – нет.

Теперь у меня больше времени на подготовку к Итоговому турниру, а попасть туда было моей мечтой. Там может случиться что угодно – Зверев в прошлом году это доказал. Это будет отличный опыт», – цитирует 23-летнего Медведева AFP.

Шарди победил в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Это первое поражение российского теннисиста после финала US Open, где он уступил Рафаэлю Надалю. Даниил прервал серию из 6 выходов в финалы подряд.

«Шарди сверг царя». L'Equipe пошутил над поражением Медведева

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