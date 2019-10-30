Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о любимых российских теннисистах.

«Трудный выбор. Я бы назвал троих ребят. Хорошие друзья и хорошие игроки. Сафин был одним из тех, за кем я наблюдал, когда рос. Мы много тренировались вместе, когда я был моложе. Он всегда был для меня примером для подражания.

Давыденко? Мы часто играли друг против друга на разных турнирах. Его скорость невероятна, немногие игроки обладают той скоростью, что была у Давыденко. Наконец, Медведев – один из тех, кто добился фантастического прогресса, особенно в этом году. Я знаю его уже несколько лет, мы тренируемся вместе в Монте-Карло, Кане, на Лазурном побережье. Мы часто видимся.

Я очень уважаю Медведева, он упорно работает и заслужил свой успех», – заявил Джокович в разговоре с Eurosport.

Новак – победитель 16 турниров «Большого шлема».

Во втором раунде «Мастерса» в Париже Джокович встретится с французом Корентеном Муте.

Медведев: «Ненавижу проигрывать, но теперь у меня больше времени на подготовку к Итоговому»

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