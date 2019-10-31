Getty Images

Задай вопрос Владасу Ташеву, получи ответ в стриме из Парижа и выиграй приз

Задай вопрос Владасу Ташеву, получи ответ в стриме из Парижа и выиграй приз
Eurosport

21 мин. назад

Самый лучший стрим вечера.

31 октября, в 21:00 по Москве, комментатор Eurosport Владас Ташев в прямом эфире из Парижа ответит на вопросы читателей Eurosport.ru. Не упусти шанс задать вопрос и выиграть крутой приз. Автору лучшего вопроса достанется бесплатная подписка на Eurosport Player.

  • На «Мастерсе» в Париже стартовали матчи третьего раунда.
  • Борьбу за трофей продолжают Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Стефанос Циципас, Доминик Тим и многие другие.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте