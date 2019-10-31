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Задай вопрос Владасу Ташеву, получи ответ в стриме из Парижа и выиграй приз
Самый лучший стрим вечера.
31 октября, в 21:00 по Москве, комментатор Eurosport Владас Ташев в прямом эфире из Парижа ответит на вопросы читателей Eurosport.ru. Не упусти шанс задать вопрос и выиграть крутой приз. Автору лучшего вопроса достанется бесплатная подписка на Eurosport Player.
- На «Мастерсе» в Париже стартовали матчи третьего раунда.
- Борьбу за трофей продолжают Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Стефанос Циципас, Доминик Тим и многие другие.
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