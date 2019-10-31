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🎾Смотри матч Надаля и Вавринки в Париже прямо сейчас на Eurosport 2
Испанец и швейцарец проводят 23-й очный матч в карьере.
Вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль схлестнулся со Стэном Вавринкой в третьем круге «Мастерса» в Париже. Игра началась 31 октября в 22:05 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 2 и Eurosport Gold.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Рафаэль Надаль никогда не побеждал на «Мастерсе» в Париже.
- Всего на счету испанца 35 титулов данной категории.
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