Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о взаимоотношениях с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Я нравлюсь Джоковичу. Он очень хороший человек, в теннисе его очень любят. Он открыт ко всему новому. Мы вели с ним глубокие беседы, так что Новак не скучный, а очень интересный человек», – цитирует 21-летнего Циципаса Daily Express.

1 ноября Джокович и Циципас сыграют в четвертьфинале парижского «Мастерса».

Последняя их встреча в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае завершилась победой грека (3:6, 7:5, 6:3).

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