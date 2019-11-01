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Надаль: «Я никогда не выигрывал Итоговый, но ты не можешь побеждать всегда и везде»
У Рафы полно других великих побед.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не жалеет о том, что ни разу не выигрывал Итоговый турнир ATP.
«Сейчас я играю в Париже, а не в Лондоне. Хорошее выступление здесь не повлияет на мои результаты там. Но Париж важен потому, что это «Мастерс», один из важнейших турниров в году, не так ли?
Если честно, я пока не думаю об Итоговом турнире. Да, я никогда там не побеждал, но ты не можешь побеждать всегда и везде», – цитирует Надаля Tennis World USA.
- В 1/4 финала парижского «Мастерса» соперником Надаля стал француз Жо-Вильфрид Тсонга.
- Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 17 ноября.
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