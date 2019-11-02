Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил малое количество гостей на свадьбе и рассказал, как проводит медовый месяц.

«Это был очень маленький праздник, пришли только самые близкие люди. Нам хотелось, чтобы было вот так. А сейчас я играю в Берси, и это мой медовый месяц», – сказал 33-летний Надаль.

Сегодня, 2 ноября, испанец сыграет в полуфинале «Мастерса» в Париже против канадца Дениса Шаповалова.

По итогам турнира Надаль может обойти Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира.

Рафаэль женился на возлюбленной спустя 14 лет отношений.

Надаль: «Я никогда не выигрывал Итоговый, но ты не можешь побеждать всегда и везде»

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