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Надаль: «Сейчас я играю в Берси, это и есть мой медовый месяц»
Раз такое дело, нужно брать титул.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил малое количество гостей на свадьбе и рассказал, как проводит медовый месяц.
«Это был очень маленький праздник, пришли только самые близкие люди. Нам хотелось, чтобы было вот так. А сейчас я играю в Берси, и это мой медовый месяц», – сказал 33-летний Надаль.
- Сегодня, 2 ноября, испанец сыграет в полуфинале «Мастерса» в Париже против канадца Дениса Шаповалова.
- По итогам турнира Надаль может обойти Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира.
- Рафаэль женился на возлюбленной спустя 14 лет отношений.
Надаль: «Я никогда не выигрывал Итоговый, но ты не можешь побеждать всегда и везде»
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