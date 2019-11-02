Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от борьбы в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» во французском Париже.

Рафа получил травму живота и органов брюшной полости на разминке перед встречей, последовал советам французских врачей и снялся с турнира. В результате канадец Денис Шаповалов автоматически попал в решающую игру за титул.

Шаповалов встретится с Новаком Джоковичем. Серб в двух сетах обыграл Григора Димитрова – 7:6(5), 6:4. Их матч продолжался 1 час 38 минут, Джокович реализовал один брейк-поинт из двух, у болгарина не было шансов взять подачу соперника.

Финал турнира в Париже пройдет 3 ноября и стартует в 17:00 по московскому времени.

Для Новака эта встреча станет 50-м финалом «Мастерса» в карьере.

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