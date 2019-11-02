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Хачанов и Рублев вышли в парный финал в Берси

Хачанов и Рублев вышли в парный финал в Берси
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Шаг до титула.

Вторая и третья ракетки России Карен Хачанов и Андрей Рублев стали финалистами парного разряда на «Мастерсе» в Париже.

В полуфинале российская пара сломила сопротивление хорвата Ивана Додига и словака Филипа Полашека – 7:6(7), 0:6, 11:9.

Матч продолжался ровно полтора часа. Карен и Андрей превзошли соперников по эйсам (8-4), реже ошибались на подаче (1-2), но не реализовали ни одного из трех брейк-пойнтов. У соперников три брейка.

  • В финале Рублев и Хачанов сыграют с французами Пьер-Южем Эрбером и Николя Маю (7).
  • В одиночном разряде финалистами стали Новак Джокович и Денис Шаповалов.

(фото: официальный твиттер BNP Paribas Masters)

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