Хачанов и Рублев вышли в парный финал в Берси
Шаг до титула.
Вторая и третья ракетки России Карен Хачанов и Андрей Рублев стали финалистами парного разряда на «Мастерсе» в Париже.
В полуфинале российская пара сломила сопротивление хорвата Ивана Додига и словака Филипа Полашека – 7:6(7), 0:6, 11:9.
Матч продолжался ровно полтора часа. Карен и Андрей превзошли соперников по эйсам (8-4), реже ошибались на подаче (1-2), но не реализовали ни одного из трех брейк-пойнтов. У соперников три брейка.
- В финале Рублев и Хачанов сыграют с французами Пьер-Южем Эрбером и Николя Маю (7).
- В одиночном разряде финалистами стали Новак Джокович и Денис Шаповалов.
(фото: официальный твиттер BNP Paribas Masters)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте