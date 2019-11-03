Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что у него есть психологическое преимущество над главными соперниками – испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Да, немного есть. Особенно перед матчем, но не во время. Когда вы играете, вы просто концентрируетесь на следующем моменте, но перед матчем – да», – цитирует 32-летнего серба Tennis World USA.

Новак не планирует заканчивать карьеру в ближайшее время. «Я не обязан играть и могу закончить хоть завтра, так как у меня есть двое замечательных детей. Я хотел бы проводить с ними больше времени, но я рад продолжать играть. Я по-прежнему мотивирован, меня вдохновляет возможность заниматься этим великим видом спорта», – заявил Джокович.

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже, где поспорит за титул с Денисом Шаповаловым.

Серб возглавляет рейтинг ATP, но 4 ноября пропустит вперед Надаля.

Джокович героически вытащил первый сет, а во втором все было делом техники

Качай приложение Eurosport для iOS или Android