В финале парижского «Мастерса» Новак Джокович уверенно победил Дениса Шаповалова.

В первой партии серб сделал брейк уже во втором гейме и закрыл сет 6:3, а во второй – дождался четвертого, а потом легко забрал весь матч.

Всего у серба набралось 61 выигранных мяча и 2 эйса. Канадец ответил 0 реализованных брейк-поинтов, 43 виннерами и 11 эйсами.

Титул-2019 стал для Новака пятым на кортах Берси. Всего у серба 34 титула категории «Мастерс».

Счет в личных встречах Шаповалова и Джоковича стал 0-4.

Денис сыграл в первом финале «Мастерса» в карьере.

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