Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин дал интервью Eurosport.ru после финала в Берси. Экс-лидер мирового рейтинга рассказал, не желает ли он стать тренером по примеру Михаила Южного и Николая Давыденко.

«Я бы не отказался, но предложений пока нет. Но было бы интересно. Если бы были предложения, можно было бы обсуждать. Путешествовать весь год я, наверное, не смогу, но в какие-то недели… Тем более что игрокам не нужно, чтобы с ними постоянно путешествовали весь год, как няня.

Да и просто устаешь от человека. Чтобы не перенасыщались общением, нужно дозировать информацию, чтобы игрок понимал, что, чего и куда двигаться, чтобы была согласованность с тренером.

Я бы поработал. Интересные ребята есть, у которых хорошее сердце, хорошая душа. Конечно, помог бы им. Негодяям помогать, конечно, не хочется», – улыбнулся Марат.

Сафин – победитель US Open-2000 и Australian Open-2005, двукратный чемпион Кубка Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

Экс-партнер Сафина по сборной Михаил Южный с августа тренирует Дениса Шаповалова, который в Париже дошел до финала и проиграл лишь Новаку Джоковичу.

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