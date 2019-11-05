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5,2 млн евро призовых и 1000 очков рейтинга. Парижский «Мастерс» в одной картинке

5,2 млн евро призовых и 1000 очков рейтинга. Парижский «Мастерс» в одной картинке
Артем Мазилкин

1 час назад

Что нужно знать о турнире во Франции.

3 ноября завершился парижский «Мастерс». В финале Новак Джокович уверенно победил Дениса Шаповалова – 6:3, 6:4. Eurosport.ru предлагает инфографику по турниру в одной картинке.

Мастерс в Париже
  • Титул-2019 стал для Новака пятым на кортах Берси. Всего у серба 34 титула категории «Мастерс».
  • Счет в личных встречах Шаповалова и Джоковича стал 0-4 не в пользу канадца.
  • Денис сыграл в первом финале «Мастерса» в карьере.
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