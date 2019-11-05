Экс-четвертая ракетка мира, директор «Мастерса» в Париже Ги Форже прокомментировал проблемы со здоровьем, которые подкосили Рафаэля Надаля на минувшей неделе.

«Я посоветовал Рафе выбрать в следующий раз тот же отель, в котором он останавливается в мае [во время «Ролан Гаррос»]. Но это конец сезона: мы понимаем, что сейчас болит каждая часть тела – нога, колено, рука, живот – у него было столько повреждений.

Если бы у Рафы не было бы всех этих проблем, он наверняка бы уже побил рекорд Роджера Федерера по титулам на мэйджорах», – приводит слова Форже Tennis World US.

После победы на US Open-2019 Надаль впервые подобрался к Федереру на расстояние одного выигранного «Шлема» (19 против 20).

Надаль не вышел на полуфинал Берси против Дениса Шаповалова, но планирует выступить на Итоговом турнире.

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