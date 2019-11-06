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Экс-глава «Мастерса» в Париже: «Люди больше хотят смотреть Роджера и Рафу, чем Новака»
В таком случае аудитории Берси постоянно не везет.
Бывший теннисист и экс-директор «Мастерса» в Париже Жан-Франсуа Кужоль прокомментировал третий за четыре года отказ Роджера Федерера выступить в Берси.
«Директор любого турнира хотел бы видеть Федерера, так что это расстраивает. Но это тяжело устроить, ведь на предшествующей неделе он выступает в Базеле.
Если он чувствует себя готовым на 100 процентов, ему следует приезжать в Париж. Но Роджер может делать, что хочет, он прекрасно знает свое тело. Вы должны ценить его приезды. Это как подарок.
Люди хотят смотреть Роджера и Рафу больше, чем Новака. Он великолепный теннисист, но у него нет такой харизмы, как у двух его соперников», – цитирует Tennis World USA Кужоля.
- Федерер выиграл парижский «Мастерс» один раз (2011), Надаль никогда не побеждал в Берси, а вот Джокович – рекордсмен турнира (5 титулов).
- 10 ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир.
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