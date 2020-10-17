Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от выступления на турнире серии «Мастерс» в Париже. Серб не защитит титул, завоеванный в 2019 году, но по действующим в период пандемии правилам не потеряет набранные очки.

«В конце сезона я выступлю на двух турнирах: в Вене и Лондоне. Я Вене я не был почти 15 лет. Его не было в моем изначальном календаре, но я очень хотел выступить там.

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Это был очень странный сезон, но я надеюсь завершить его на первом месте. За последние два с половиной месяца я провел много матчей, не мог никуда выйти сначала из-за ограничений, потом из-за правил карантина на турнирах. Это истощило меня ментально», – признался Джокович, которого цитирует MozzartSport.

На двух оставшихся соревнованиях Джокович может заработать 1800 очков.

Кто выступит в Париже?

Ожидается, что остальные топовые теннисисты не пропустят последний «Мастерс». Это означает, что за титул поспорят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Матео Берреттини, Стэн Варвинка и другие.

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