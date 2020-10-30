В связи с этим руководство турнира приняло решение снизить призовые для участников, чтобы компенсировать финансовые потери. Ранее планировалось, что в этом году победитель получит 302 тысячи евро, однако сумма была снижена до 225 тысяч. В 2019-м чемпион заработал в четыре раза больше – 995 тысяч евро. Ограничения по призовым также введены для участников каждой стадии, сообщил официальный сайт турнира.