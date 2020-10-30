Тяжелая ситуация, вызванная распространением коронавируса, вынудила правительство Франции отказать организаторам парижского «Мастерса» в проведении турнира с участием зрителей.

В связи с этим руководство турнира приняло решение снизить призовые для участников, чтобы компенсировать финансовые потери. Ранее планировалось, что в этом году победитель получит 302 тысячи евро, однако сумма была снижена до 225 тысяч. В 2019-м чемпион заработал в четыре раза больше – 995 тысяч евро. Ограничения по призовым также введены для участников каждой стадии, сообщил официальный сайт турнира.

ATP Masters Париж
Джокович снялся с «Мастерса» в Париже
17/10/2020 В 11:00
  • ATP Masters 1000 на Accor Arena пройдет с 31 октября по 8 ноября.
  • Eurosport эксклюзивно покажет все матчи турнира.
  • Во Франции действует четырехнедельная изоляция.

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже

Теннис
Экс-девушки Зверева заговорили. Одна обвинила его в насилии, другая ждет ребенка
ДЕНЬ НАЗАД
АТР Вена
Новак досрочно стал 1-й ракеткой 2020 года и обошел Рафу и Роджера
ВЧЕРА В 22:20