В начале ноября во Франции стартует последний турнир сезона – лучших теннисистов планеты примет Берси, где состоится парижский «Мастерс». После него большинство игроков отправится отдыхать, а восьмерка сильнейших поедет в Лондон на турнир для избранных – Nitto ATP Finals.

У теннисистов из России не очень здорово получается выступать на турнирах этой категории, хотя зависит от того, с кем сравнивать. Отечественные игроки 13 раз побеждали на «Мастерсах» – это шестой результат в истории. Лидеры – испанцы, у которых 54 трофея. У американцев – 48, у сербов – за которых в одиночку потрудился Новак Джокович – 36.

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Марат Сафин и Радек Штепанек в Париже, 2004 Фото: Eurosport

Российские успехи распределились следующим образом: пять побед на счету несравненного Марата Сафина. Трижды ему покорились соревнования в Берси, по разу экс-первая ракетка мира победил в Канаде и Мадриде. Три трофея в активе Николая Давыденко, который становился сильнейшим в Париже, Майами и Шанхае. Причем в двух последних финалах он обыграл самого Рафаэля Надаля.

Победный для России путь на «Мастерсах» открыл Андрей Чесноков. В период распада СССР он покорил Монте-Карло и Канаду. Два «Мастерса» в 2019-м взял Даниил Медведев – вы же помните то умопомрачительное лето, когда он выиграл шесть турниров подряд, в том числе «Мастерсы» в Шанхае и Цинциннати. Еще один российский триумф остался за Кареном Хачановым. В 2018-м он победил в финале Берси Новака Джоковича и на данный момент остается последним несеянным теннисистом, кому покорился «Мастерс».

Есть еще один русский вошел в историю данной серии с не самой приятной стороны, а именно, как игрок, проведший наибольшее число финалов и не завоевавший ни одного титула. Евгений Кафельников проиграл все пять решающих матчей. Но, как говорят в Петрозаводске, не везет в финалах «Мастерсов» – повезет в твиттере.

На финише сезона-2020 у российских теннисистов есть великолепная возможность принести стране 14-й титул. На «Мастерсе» в Париже стартуют три сильнейших русских игрока – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Карен Хачанов – победитель «Мастерса» в Париже в 2018 году Фото: Eurosport

Особое внимание, конечно, к русскому номеру два – Рублев выиграл пять турниров за год (лучший по этому показателю), перед Берси забрал Вену, не отдав ни сета и даже ни разу не проиграв свою подачу. 19 побед в 20 последних матчах – достижения и удивительные цифры, характеризующие сильную игру Андрея, можно перечислять очень долго.

Даниил Медведев всегда готов к успеху. На последних турнирах он не был в блестящей форме, но сетка «Мастерса» позволяет ему рассчитывать минимум на место в топ-8. О том, как играть и побеждать в Париже, знает Карен Хачанов.

Есть крупный бонус для русских игроков – Медведев и Рублев стартуют со второго круга, Хачанов в первом сыграет с квалифаером. К тому же в Берси не приехали многие опасные игроки: Джокович, Федерер, Тим, Шаповалов и тд. Ослабленный турнир с тремя заряженными ребятами из России и одним гольфистом из Испании – тот самый, титул на котором надо забирать и увозить в Россию.

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