После обвинений в домашнем насилии от бывшей девушки седьмая ракетка мира Александр Зверев закономерно подвергся мощнейщему общественному порицанию. В соцсетях набирает популярность хэштег #IStandWithOlya (Я поддерживаю Олю), а Зверев обсуждается даже под теми постами ATP и турниров, в которых о нем нет ни слова.
31 октября парижский «Мастерс» опубликовал фотографии нескольких топ-теннисистов, уже приехавших на турнир и вышедших на тренировки. Первым в карусели был улыбающийся Зверев, он же попал в сторис. Пользователи инстаграма, поддерживающие Ольгу Шарипову, стали постить в комментариях хэштег и ругаться на сммщика «Мастерса».
«Он вообще не должен играть».
«Он улыбается, а женщина, над которой он издевался, должна справляться с этим всю жизнь?»
«То есть ATP будет вести себя так, будто ничего не произошло, и игнорировать все обвинения в его адрес? Пиар с фото, где он улыбается и радуется, оскорбляет всех жертв абьюза. Удалите этот пост».
Публикация действительно исчезла из аккаунта «Мастерса». Появился новый пост, с Маттео Берреттини во главе, но в комментариях продолжалась переписка о Звереве – подписчики разделились на два лагеря.
Негодование простирается далеко за пределы инстаграма парижского турнира. На Change.org появилась петиция, требующая у ATP отстранить Александра, но не набрала и 200 подписок. Под постом с объяснениями Зверева (он отрицает обвинения Шариповой) заметили, что публикацию оценили Доминик Тим и Андрей Рублев – друзья Саши по туру и по жизни. Рублев быстро сориентировался в ситуации и убрал лайк, но защитники Ольги довольно быстро провели параллель «лайкнул релиз Зверева – веришь именно Звереву – поддерживаешь абьюз».
Зверев заслужил?
То, что домашнее насилие и абьюз должны быть искоренены – это однозначно. Прекрасно, что женщины заговорили, здорово, когда абьюзеры несут заслуженное наказание. Наверное, Ольга говорит правду. Но есть и обратная вероятность – Криштиану Роналду и Неймара оправдали в судах, а кэнселинг пока представляется странной процедурой.
Ольга Шарипова
Фото: Getty Images
Почему ATP должна делать вид, что Зверева не существует? Почему он должен быть вымаран из рейтингов и протоколов, если обвинения в его адрес не задокументированы? Другое дело, если Ольга обратится в суд: это необязательно делать сразу после инцидента – Кэтрин Майорга подала иск против Роналду спустя несколько нет. Для тенниса было бы очень обидно потерять самобытного игрока десятки и молодого поколения из-за недоказанных обвинений. Если они будут доказаны, и такой вердикт вынесет суд – другое дело: тогда ATP, безусловно, вмешается.
А защитники обеих сторон вольны переписываться в комментариях и отстаивать свою точку зрения. Может, появятся другие аргументы – Ольга пообещала, что будет выкладывать информацию порциями.