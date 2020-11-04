В 2020 году коронавирус притормозил мировую теннисную жизнь примерно на полгода. Случилось это за пару дней до начала «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В итоге в нынешнем сезоне вместо традиционных девяти турниров этой серии провели только три.

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Первый состоялся за неделю до Открытого чемпионата США. И хотя на бумаге это был «Мастерс» в Цинциннати, в реальности соревнования проходили в Нью-Йорке на кортах центра имени Билли Джин Кинг. Больше всего бонусов в сложившейся ситуации накапало Новаку Джоковичу. В США не прилетели Роджер Федерер и Рафаэль Надаль – главные соперники серба, а нью-йоркский стадион Ноле любит больше, чем тот, что расположен в Мейсоне, штат Огайо. Как итог: в решающем матче серб в тяжелом трехсетовом матче обыграл канадца Милоша Раонича.

Новак Джокович – победитель «Мастерса» в Риме Фото: Eurosport

А вот триумф Джоковича в Риме перед «Ролан Гаррос» был менее предсказуем. Основную грязную работу взял на себя Диего Шварцман, переигравший в четвертьфинале девятикратного чемпиона Рафаэля Надаля. Новак же, дождавшись аргентинца в финале, одолел его в двух сетах.

Третий «Мастерс» сезона – парижский – один из самых непредсказуемых. В последние четыре года в Берси непременно побеждали разные теннисисты: Энди Маррей, Джек Сок, Карен Хачанов и Новак Джокович. К слову, трое из четырех победителей в этом году во Францию не приехали, а Хачанов уже выбыл из борьбы. Получается, традиция продолжится, и у турнира будет новый чемпион.

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