«Единственная негативная сторона 1000 побед в том, что ты уже немолод. Ведь для такого достижения нужна очень длинная карьера. Но я суперсчастлив. Это значит, что я многое делал хорошо и очень долго. Наверное, я больше всего горжусь тем, как долго остаюсь на вершине. У меня было много проблем с травмами, но всегда хватало любви к игре и скромности, чтобы принимать трудности», – цитирует Надаля Tennis TV.