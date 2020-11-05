20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль стал четвертым теннисистом, выигравшим 1000 матчей в профессиональной карьере.

Юбилейной стала победа над соотечественником Фелисиано Лопесом во втором круге парижского «Мастерса» со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4. Кроме Рафы, отметку в 1000 побед преодолели Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1242) и Джимми Коннорс (1274).

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После матча 34-летний Надаль позировал с памятной табличкой.

«Единственная негативная сторона 1000 побед в том, что ты уже немолод. Ведь для такого достижения нужна очень длинная карьера. Но я суперсчастлив. Это значит, что я многое делал хорошо и очень долго. Наверное, я больше всего горжусь тем, как долго остаюсь на вершине. У меня было много проблем с травмами, но всегда хватало любви к игре и скромности, чтобы принимать трудности», – цитирует Надаля Tennis TV.

  • В третьем круге испанец сыграет против Джордана Томпсона из Австралии.
  • У женщин отметки в 1000 побед достигли Крис Эверт и Мартина Навратилова.

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