20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль стал четвертым теннисистом, выигравшим 1000 матчей в профессиональной карьере.
Юбилейной стала победа над соотечественником Фелисиано Лопесом во втором круге парижского «Мастерса» со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4. Кроме Рафы, отметку в 1000 побед преодолели Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1242) и Джимми Коннорс (1274).
После матча 34-летний Надаль позировал с памятной табличкой.
«Единственная негативная сторона 1000 побед в том, что ты уже немолод. Ведь для такого достижения нужна очень длинная карьера. Но я суперсчастлив. Это значит, что я многое делал хорошо и очень долго. Наверное, я больше всего горжусь тем, как долго остаюсь на вершине. У меня было много проблем с травмами, но всегда хватало любви к игре и скромности, чтобы принимать трудности», – цитирует Надаля Tennis TV.
- В третьем круге испанец сыграет против Джордана Томпсона из Австралии.
- У женщин отметки в 1000 побед достигли Крис Эверт и Мартина Навратилова.