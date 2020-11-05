Бушующий коронавирус не помешал проведению традиционного турнира в Париже – «Мастерса». Соревнование проходит без зрителей, со значительно урезанным призовым фондом, но игроки все так же радуют игрой. Сегодня наш рассказ о том, как возникла серия турниров «Мастерс», и почему она так ценится среди теннисистов и болельщиков.

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Турниры категории «Мастерс», как и сам тур ATP, появились на свет в 1990 году. Название серии и города-хозяева порой менялись, но суть всегда была одна – эти девять ежегодных соревнований считаются самыми престижными в мужском теннисе после «Больших шлемов». На одну ступень с «Мастерсами» можно поставить только Итоговый турнир, который венчает каждый сезон.

Новак Джокович с трофеем за победу на «Мастерсе» в Монте Карло Фото: Getty Images

Чем же так заманчивы «Мастерсы»? Все очень просто – большие призовые и рейтинговые очки. В обоих этих компонентах выше только «Шлемы». Кстати, до 2007 года включительно «Мастерсы» пытались немного подражать мэйджорам: финалы на большинстве турниров проводились из пяти сетов.

Первым чемпионом серии стал швед Стефан Эдберг, обыгравший в финале в Индиан-Уэллса американца Андре Агасси. Вообще в том самом 1990-м экс-лидер мирового рейтинга Эдберг выиграл три турнира этой категории. Ему также покорились Цинциннати и Париж. Тогда же титул взял и наш Андрей Чесноков. Случилось это в Монте-Карло.

Еще один успех российского теннисиста случился в 2018-м. Карен Хачанов сенсационно победил Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже со счетом 7:5, 6:4.

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