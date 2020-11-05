35-летний Вавринка победил со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. У Рублева 10 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Стэн подал навылет 12 раз, у него 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В четвертьфинале швейцарец сыграет с четвертым сеяным Александром Зверевым из Германии.