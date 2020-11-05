Российский теннисист Андрей Рублев уступил швейцарцу Стэну Вавринке в 1/8 «Мастерса» в Париже.
35-летний Вавринка победил со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. У Рублева 10 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Стэн подал навылет 12 раз, у него 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В четвертьфинале швейцарец сыграет с четвертым сеяным Александром Зверевым из Германии.
Итоговый турнир ATP
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир – впервые за 20 лет там сыграют 2 русских
- Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.
- В 2020-м году у Андрея уже пять титулов.
Источник: ТАСС
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