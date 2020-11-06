На протяжении нескольких десятилетий французские болельщики грустили из-за плохого уровня инфраструктуры на «Ролан Гаррос» и отсутствия доморощенных чемпионов. В последний раз местный теннисист брал мэйджор в Париже еще в 1983-м – тогда взлетел Янник Ноа.

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Многомиллионные вложения в 2015 году помогли парижскому «Шлему» расцвести, и в это же время сформировался победоносный французский дуэт Николя Маю/Пьер-Уг Эрбер. Теннисисты представляют разные поколения (Маю старше на девять лет), но именно сочетание опыта, разные стили и потрясающее взаимопонимание помогли паре взобраться на вершину. Особенно удачным получился для Николя и Пьер-Южа 2019-й.

Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер Фото: Eurosport

В начале года, на Australian Open, французы стали восьмой парой в истории, собравшей карьерный «Шлем». Осенью парни набрали бешеный темп. Сначала Маю и Эрбер обыграли в финале парижского «Мастерса» русский дуэт Хачанов/Рублев и реабилитировались за поражение в финале 2016 года. А спустя всего две недели французская пара выиграла Итоговый турнир, не отдав ни сета.

2020 год для французского дуэта получается не таким успешным, как предыдущие. На Australian Open Маю и Эрбер вылетели в первом круге от Симоне Болелли и Бенуа Пэра, а на «Ролан Гаррос» закончили выступление в третьем круге (проиграли Колхофу и Мектичу). На US Open Маю выступил в паре с немцем Ян-Леннардом Штруффом, потому что Эрбер возвращался в тур после повреждения.

Впрочем, были у парней и удачные турниры. Например, Николя и Пьер-Юг здорово отыграли в Роттердаме и Кельне, где добыли два титула. В Берси французы преодолели первый круг и надеются защититить титул – победа на парижском «Мастерсе» станет для них восьмой на турнирах данной категории.

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