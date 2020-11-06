Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже. В четвертьфинале он одолел аргентинца Диего Шварцмана – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 63 минуты – это самая быстрая победа Медведева в сезоне. За весь матч он проиграл всего 5 очков на своей подаче.

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По итогам турнира Даниил гарантировано наберет 350 очков, обгонит Роджера Федерера и станет четвертой ракеткой мира. У Медведева будет 6330 очков, у Федерера – 6230. Медведев во второй раз в карьере войдет в топ-4 ATP.

  • В полуфинале «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча между Милошем Раоничем и Уго Юмбером.
  • Последний раз Роджер Федерер покидал топ-4 рейтинга в 2016 года, но вернулся туда в середине 2017-го.

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