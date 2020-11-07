Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже. В 1/2 он в двух сетах переиграл канадца Милоша Раонича – 6:4, 7:6(4).

Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету Даниила 7 эйсов и 3 двойные ошибки. Во втором сете он отыграл 3 брейк-пойнта при счете 3:4, а затем не подал на матч при 6:5, но все же вырвал победу на тай-брейке.

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Для Медведева это будет первый финал в 2020 году. Его лучшим результатом был полуфинал US Open.

Даниил в четвертый раз сыграет за титул на «Мастерсе». В 2019-м он победил в Цинциннати и Шанхае, но уступил в Торонто.

За титул он поспорит с Рафаэлем Надалем или Александром Зверевым.

Российский теннисист во второй раз за три года сыграет в финале в Берси – в 2018-м титул в Париже выиграл Карен Хачанов.

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