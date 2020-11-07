16 трофеев «Большого шлема», олимпийское золото Лондона и невероятные 119 совместных титулов – парный теннис на долгие годы обречен во всем равняться на неповторимых братьев-близнецов Брайан.

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Наиболее ярко величие Боба и родившегося на две минуты раньше брата Майка иллюстрирует тот факт, что американская пара вдвое превзошла по титулам ближайших преследователей – австралийцев Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда, у которых 61 трофей. Особенно Брайанам удался период с 2005 по 2006 год, когда они добрались до семи подряд финалов «Большого шлема» и установили рекорд Открытой эры.

Братья Брайан Фото: Eurosport

Хотя братья большую часть карьеру выступали вместе, Майк все же обскакал брата по победам на «Шлемах» (18) – в 2018-м он изменил Бобу с Джеком Соком и забрал с ним Уимблдон и US Open. Всего же родственники могли выиграть убойные 30 мэйджоров, но 14 раз капитулировали в финалах. Чаще всего они терпели неудачи в Австралии (4 раза) и в Париже (5).

Помимо мэйджоров, братья ярко зажигали на «Мастерсах», в том числе и парижском. В 2014-м они установили новый рекорд турнира – американцы победили на престижном соревновании в четвертый раз и перекрыли на один трофей достижение пары из Нидерландов Якко Элтинг/Пол Хархус.

Можно только ахнуть при мысли о том, сколько турниров, «Мастерсов» и «Больших шлемов» выиграли братья, если бы в лабораториях изобрели эликсир долголетия. Но, к сожалению, в период их выступлений этого не случилось, и Брайаны завершили карьеру в 42 года. Но уже сейчас можно не сомневаться, что их братский рекорд навеки останется небитым.

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