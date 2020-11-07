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ATP Masters Париж 🔥 Медведев в 4-й раз сыграет в финале «Мастерса» 4 ЧАСА НАЗАД

Сразу после локдауна Медведев отлично настроился на US Open и подтвердил статус одного из сильнейших хардовых игроков, забравшись в полуфинал. Но дальше сезон пошел под откос – на грунте Даниил проиграл 2 матча из двух, затем сложно переходил обратно к харду и рано проиграл в Санкт-Петербурге и в Вене. Но на «Мастерсе» русский №1 чувствует себя великолепно: уступил только один сет (де Минауру), раскатал Шварцмана и Раонича – в этих матчах прекрасно держал свою подачу и хладнокровно реализовывал брейк-пойнты.

Даниил Медведев Фото: Eurosport

Зверев приехал в Париж на фоне обвинений в домашнем насилии со стороны бывшей девушки и информации о беременности второй экс-пассии, но даже такой хаос в личной жизни не помешал ему добраться до финала. Можно только удивиться психологической устойчивости Саши, которому ежедневно посвящают сотни гневных комментариев. Возможно, так его закалили финал US Open (проиграл Тиму) и два титула на турнирах в Кельне.

Личные встречи

В этом сезоне Медведев и Зверев встретятся впервые, хотя прежде уже играли 6 раз. Немец уверенно лидирует 5-1, за ним же осталась последняя встреча на Итоговом турнире-2019. Тогда уже слегка немотивированный Даниил (после двух поражений в группе) проиграл в двух сетах.

Все шесть матчей между теннисистами прошли на харде, три из них на «Мастерсах», но единственный финал, состоявшийся в октябре 2019 года в Шанхае, остался за Медведевым.

Как шли по турниру

Даниил Медведев

2-й круг: Кевин Андерсон – 6:6(5:2) (отказ от продолжения борьбы)

3-й круг: Алекс де Минаур – 5:7, 6:2, 6:2

Четвертьфинал: Диего Шварцман – 6:3, 6:1

Полуфинал: Милош Раонич – 6:4, 7:6(4)

Медведев и Раонич зарубились на равных, но в решающие моменты Даня был непобедим

Александр Зверев

2-й круг: Миомир Кечманович – 6:2, 6:2

3-й круг: Адриан Маннарино – 7:6(11), 6:7(7), 6:4

Четвертьфинал: Стэн Вавринка – 6:3, 7:6(1)

Полуфинал: Рафаэль Надаль – 6:4, 7:5

Котировки букмекеров

Победа Медведева: 1,93

Победа Зверева: 1,94

Букмекеры не стали себя утруждать и выставили на соперников почти равные коэффициенты. И это неудивительно – хотя Зверев ведет в личных встречах, на этом турнире оба финалиста показывают потрясающий теннис и достойны победы. Вероятно, матч получится боевым и не уложится в два сета, поэтому стоит рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,5 за 2,06 от Winline.

Где смотреть

Матч в 21:00 по московскому времени покажут Eurosport 1 и Eurosport Gold. Его прокомментирует Кирилл Дышловой. Также читайте об игре по ссылке на Eurosport.ru.

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