Здорово это признать, но мы живем во времена «Большой четверки» (пусть с годами она сократилась до «Большой тройки»)! Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей суммарно завоевали 113 титулов на «Мастерсах». При этом с начала 2009-го эти ребята выиграли 81 финал из 101 на соревнованиях данной категории. Остальные 20 трофеев достались 17 разным игрокам, среди которых больше одного титула взяли лишь Александр Зверев (3) и Даниил Медведев (2).

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Невозможно в это поверить, но кто-то один из «Большой четверки» непременно был в решающем матче в период с Индиан-Уэллс-2013 по канадский «Мастерс»-2017. Это 42 финала подряд!

Серия побед у топовых ребят получилась скромнее, но все равно впечатляющей: «Большая четверка» побеждала на 18 «Мастерсах» кряду с Цинциннати-2014 по канадский турнир-2016 включительно. Надаль и Джокович на двоих оформили девять «Мастерсов» подряд, начиная с Монте-Карло-2013 по Майами-2014. У испанца тогда было четыре титула, у серба – пять.

Новак Джокович – победитель «Мастерса» в Париже-2019 Фото: Eurosport

За последние 11 лет Джокович, Надаль, Федерер и Маррей только девять раз проигрывали в финалах «Мастерсов» игрокам не из «Большой четверки» – пять раз пострадал Роджер, дважды Новак (один раз от Карена Хачанова) и по разу Рафа с Энди.

Так получается, что парижский «Мастерс»-2020, где в финале встречаются Даниил Медведев и Александр Зверев – практически аномальный турнир. Но у него изначально было не так много шансов на «нормальность»: Федерер не выступает после локдауна, Маррей борется с последствиями операции, Джокович снялся задолго до старта, и только Надаль принял участие в соревновании. Но, как известно, испанцу не очень подходят крытые парижские корты, поэтому его не рассматривали в качестве фаворита.

И все же, теперь вы еще отчетливее понимаете, почему молодые теннисисты так ждут ухода ветеранов?

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