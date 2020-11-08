Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем последнего в сезоне турнира серии «Мастерс». В решающем матче он переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Финал продолжался 2 часа 9 минут. Медведев 14 раз подал навылет против 11 эйсов немца и реже ошибался на подаче (2 двойные ошибки против 3).

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Даниил исправил статистику личных встреч против Саши – 2-5. При этом первую победу над Зверевым он тоже одержал в финале «Мастерса» (Шанхай-2019).

  • Это первый титул Даниила в 2020-м и восьмой в карьере.
  • Помимо вышеперечисленных «Мастерсов» Медведев в 2019-м также выиграл Цинциннати.

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