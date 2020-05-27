Самое что ни на есть ретро.

«Ролан Гаррос»-1996 – памятный турнир для российских болельщиков: именно на нем Евгений Кафельников завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема». В финале российский теннисист одолел немца Михаэля Штиха.

А во втором круге того мэйджора состоялся легендарный матч американца Пита Сампраса и испанца Серхи Бругеры – эпичное пятисетовое противостояние, в котором удача качалась то в одну, то в другую сторону. Заново насладиться этой игрой предлагает официальный ютьюб-канал «Ролан Гаррос».

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