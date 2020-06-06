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Слезы Хингис и последний французский мэйджор Граф. Насладись финалом «Ролан Гаррос»-1999

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Штеффи Граф и Мартина Хингис на «Ролан Гаррос»-1999

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Знаковый матч двух легенд тенниса.

В 1999-м великая немка Штеффи Граф приехала на свой последний «Ролан Гаррос». Она не выигрывала мэйджоры уже три года и понимала, что пора заканчивать. В финале она встретилась с 18-летней Мартиной Хингис – швейцарской теннисистке двумя годами ранее не хватило лишь «Гарроса» для оформления карьерного «шлема», девушка только-только выиграла Australian Open и была максимально заряжена. Матч получился сверхъемким на эмоции, включай и наслаждайся.

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