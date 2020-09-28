Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
Й.Нисиока
7
6
5
Ф.Оже-Альяссим
5
3
3
28 сентября 2020 г.Court 9
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