Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
Э.Гомес
6
Л.Сонего
6
28 сентября 2020 г.Court 3
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