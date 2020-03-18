Представители ATP и WTA пожаловались на «Ролан Гаррос» – руководство перенесло турнир на осень, не проконсультировавшись с организациями.

Грунтовый «ТБШ» стартует не в мае, а в конце сентября 2020 года из-за коронавируса. Мало того, что ивент состоится посреди хардового сезона и сразу после US Open-2020 – такие перемены в календаре тура создают суматоху, считает представитель Совета игроков ATP Вашек Поспишил. «Это безумие. В действительно тяжелые времена, беспрецедентные времена, это противоречит самой идее кооперации внутри тура.

У нас есть календарь. У нас есть переговоры между «ТБШ» и ATP. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы план сработал для всех, а они даже не спросили мнения ATP, игроков или других турниров. Это очень эгоистичный шаг. Они действуют с позиции силы, это довольно высокомерно», – цитирует теннисиста The New York Times.

Глава WTA Стив Саймон подтвердил, что и для женского тура новости стали сюрпризом. Но минимум один теннисист знал о решении заранее – Рафаэль Надаль. Как сообщил в твиттере журналист Эрик Сальо, руководитель «Гарроса» позвонил Рафе до официального объявления.

Первый теннисный мэйджор сезона 2020 года – Australian Open – успешно состоялся в январе.

Победителем у мужчин стал серб Новак Джокович, у женщин – София Кенин.

Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» 12 раз – это рекорд по победам на одном «ТБШ».

«Ролан Гаррос» пройдет на 4 месяца позже, но с крышей. Такого French Open ты еще не видел

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