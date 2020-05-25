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Классика тенниса: первый матч 18-летнего Надаля на «Ролан Гаррос»

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Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В 2005-м Рафа выиграл первый мэйджор на пути к статусу короля грунта.

15 лет назад испанец Рафаэль Надаль приехал на «Ролан Гаррос» перспективным 18-летним теннисистом и с первого захода взял главный мэйджор в карьере. Он стал лишь вторым мужчиной, победившим на парижском «ТБШ» в дебютном розыгрыше – после Матса Виландера в 1982-м. В первом матче на турнире Рафа рубился против немца Ларса Бургшмюллера – тогда никто не знал, что встреча станет началом великой карьеры Короля грунта кортах «Гарроса».

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