В 2005-м Рафа выиграл первый мэйджор на пути к статусу короля грунта.

15 лет назад испанец Рафаэль Надаль приехал на «Ролан Гаррос» перспективным 18-летним теннисистом и с первого захода взял главный мэйджор в карьере. Он стал лишь вторым мужчиной, победившим на парижском «ТБШ» в дебютном розыгрыше – после Матса Виландера в 1982-м. В первом матче на турнире Рафа рубился против немца Ларса Бургшмюллера – тогда никто не знал, что встреча станет началом великой карьеры Короля грунта кортах «Гарроса».

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