Матч продолжался 3 часа 57 минут. Рублев пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. На счету Фучовича восемь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.